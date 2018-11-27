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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
27.11.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı! İşte o rakam...

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Trabzonspor'un borcu dudak uçuklattı! İşte o rakam...

Trabzonspor'da hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi bordo-mavili kulübün toplam borcu, 1 milyar 246 milyon 380 bin lira olarak açıklandı.

Denetleme kurulu başkanı Mahmut Ören, beraberindeki üyeleri ile Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu hakkında bilgi verdi.

Ören, 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla kulübün borç toplamının, 659 milyon 498 bin 121 lirası kısa vadeli, 586 milyon 882 bin 258 lirası ise uzun vadeli olmak üzere, 1 milyar 246 milyon 380 bin 379 lira olduğunu belirtti.

Mahmut Ören, 258 milyon 681 bin 573 lira seviyesindeki alacakların toplam borçtan düşülmesinin ardından, net borcun 987 milyon 698 bin 806 lira olduğunu açıkladı.

Kulübün ekonomik durumuna dikkati çeken Ören, "Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesidir. Öze dönüştür. Kısaca, altyapıdan üretimdir." değerlendirmesinde bulundu.

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