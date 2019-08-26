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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.08.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

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Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakiplerine geçit vermiyor.

En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Altı aydır mağlubiyet görmeyen Karadeniz ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

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Trabzonspor’da yeni transfer Sturridge ilk antrenmanına çıktı

20 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon ise hazırlık, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere 9 maç oynadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.

Ligde de yenilmiyor

Trabzonspor, lig maçlarında ise 6 ayı aşkındır yenilgi yüzü görmedi.

En son geçen sezon 16 Şubat'ta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Karadeniz ekibi, 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Sahasında 7 maçtır kazanıyor

Trabzonspor, sahasında son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 lig, 1 Avrupa kupası olmak üzere 7 karşılaşmada galip geldi.

Trabzonsporun bileği bükülmüyor

Trabzonsporun bileği bükülmüyor

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