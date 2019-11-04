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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.11.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Trabzonspor’un belini sakatlıklar büktü

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Trabzonspor’un belini sakatlıklar büktü

UEFA Avrupa Liginde 3, Süper Ligde ise çıktığı son 2 maçı kazanamayan Trabzonspor da üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle alternatif oyuncu sıkıntısı yaşanırken, teknik direktör Ünal Karaman da yoğun fikstürde yeterli rotasyona gidemedi.

Trabzonsporda bu sezon yaşanan sakatlıklar takıma olumsuz yansıdı. Ligde son oynanan Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle 6 oyuncusundan faydalanamayan teknik direktör Ünal Karaman, en büyük eksikliği ise orta sahanın merkezinde yaşadı. En son ligin 3üncü haftasındaki Fenerbahçe maçında kulübesinde iki merkez orta saha hamle oyuncusu bulunan Karaman, sonraki süreçte Onazi, Mikel, Abdulkadir Parmaktan sakatlıkları nedeniyle faydalanamadı ve zaman zaman sağ bek oyuncusu Kamil Ahmete bu bölgede görev verdi.

SON MAÇTA 6 OYUNCUSUNDAN YOKSUN KALDI

2018-19 sezonunun 17nci haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Ogenyi Onaziden uzun süredir yoksun kalan bordo-mavililerde, teknik patron Ünal Karaman, bu sezon ise Abdülkadir Ömürden 13, Caleb Ekubandan 10, John Obi Mikelden 4, Abdulkadir Parmaktan 2 maçtır ve Daniel Sturridgeden de son Göztepe karşılaşmasında faydalanamadı. Bordo-mavililerde geçirdiği menisküs ameliyatı nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan Yusuf Sarının yanı sıra stoper oyuncusu Ivanildo Fernandes de sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

KRASNODAR MAÇI ÖNCESİ SIKINTI YİNE ORTA SAHADA

Trabzonsporda orta sahada görev yapan ve sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ile John Obi Mikelin tedavileri sürüyor. Uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi ise henüz hazır duruma gelemedi. 7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4üncü maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde orta sahada sadece Sosa ve Doğanın yanı sıra ana mevkisi sağ bek olan ancak Ünal Karamanın zaman zaman orta alanda görev verdiği Kamil Ahmet bulunuyor. Alternatif oyuncu sıkıntısı yaşayan Trabzonsporda teknik direktör Ünal Karaman bu maçta da yine aynı oyuncuları kullanmak zorunda kalacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 gün sonra ise sahasında lider Aytemiz Alanyasporu konuk edecek.

GOL ATMA SERİSİ BİTTİ ANCAK YEME SERİSİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, Trabzonsporun Süper Ligdeki 21 maçlık gol atma serisi Göztepe karşılaşmasıyla son bulurken, kalesini kapatma noktasında ise bu maçta da başarılı olamadı. Göztepeye sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Süper Ligde çıktığı son 16 maçta da kalesinde gol gördü.




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