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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.10.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet

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Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın sahasında Basel’i konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle güçlü rakibi karşısından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe’ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, C grubunda ikinci hafta mücadelesinde sahasında İsviçre temsilcisi Basel’i konuk edecek. Bordo-mavililer taraftarının da desteğiyle zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak ve yarışa ortak olmak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

KARAMAN’IN KADROYU KORUMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban ile tedavileri devam eden Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçındaki 11’i Basel karşısında da koruması bekleniyor.

AVRUPA’DA 131’İNCİ RANDEVU
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın sahasında İsviçre’nin Basel takımını ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 131’inci maçına çıkacak. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-10 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 82, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı. Bordo-mavililer, geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN BASEL MAÇI MUHTEMEL 11’İ
"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi
CEZALI: Yok

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Kategori 6 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 90 TL
Kategori 7 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 80 TL
Kategori 8 – Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün – 70 TL

Trabzonsporun Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet

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