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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.07.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Avusturya kampı devam ediyor

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Trabzonspor'un Avusturya kampı devam ediyor

Bordo-mavililer, yarın 3. hazırlık maçında İtalya'nın Parma takımı ile karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, yarın kamptaki 3. hazırlık maçını İtalya'nın Parma takımıyla oynayacak. 

Linz kentinde ilk hazırlık maçında genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Haladas ile golsüz, daha sonra as kadroyla

oynadığı Hoffenheim maçından da 3-3 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, bu kez Parma ile Ottensheim kasabasında TSİ 19.30'da karşılaşacak.

Müsabaka, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. 

Karadeniz ekibi, 4. hazırlık maçını da 29 Temmuz'da da Verona takımı ile yaptıktan sonra 10 günlük kampı tamamlayarak Trabzon'a dönecek. 

Trabzonsporun Avusturya kampı devam ediyor

 İzin günü 

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Hoffenheim maçının ardından futbolculara 1 gün izin verdi. 

20 Temmuz'da Avusturya'ya gelen bordo-mavililer, kampın 7. gününü izinli olarak geçirecek. 

 Tek eksik Obi Mikel 

Trabzonspor'da Ganalı Caleb Ekuban'ın da kampa katılmasıyla tek eksik yeni transfer Obi Mikel kaldı. 

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle izin verilen Obi Mikel'in Trabzon'da takıma katılacağı ve bordo-mavili futbolcuya imza töreni düzenleneceği öğrenildi. 

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