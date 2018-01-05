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Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor!

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Hürriyet Haber
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Bordo-mavili ekip, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Antrenmanda dün akşam kampa katılan Dame N'Doye da yer aldı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. İdman, iki gruba ayrılan futbolcuların minyatür kale maçıyla sona erdi.
Antrenmana izinli olan Volkan Şen'in yanı sıra Ogenyi Onazi ve Dame N'Doye dışındaki yabancı futbolcular katılmadı.
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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