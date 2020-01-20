Trabzonspor'un acı günü... Taylan Üner hayatını kaybetti
Trabzonspor eski başkan yardımcılarından, aynı zamanda ve Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Taylan Üner hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Eski Başkan Yardımcımız, Divan ve İstişare Kurulu üyemiz, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Taylan Üner’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Taylan Üner’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Not: Merhum Taylan Üner’in cenazesi 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul Etiler Camiinden kaldırılacaktır.
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