Trabzonspor'un acı günü... Taylan Üner hayatını kaybetti

Konuyla ilgili Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Eski Başkan Yardımcımız, Divan ve İstişare Kurulu üyemiz, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Taylan Üner’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Taylan Üner’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Not: Merhum Taylan Üner’in cenazesi 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul Etiler Camiinden kaldırılacaktır.