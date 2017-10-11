Bordo-mavililerde Slovakya Milli Takımı aday kadrosuna çağırılan Hubocan 2 maçta 177 dakika, Durica 1 maçta 90 dakika, Kucka ise 1 maçta 80 dakika, Onazi Nijerya Milli Takımında 1 maçta 30 dakika, Türkiye A Milli Takımında Burak Yılmaz ile Okay 1’er maçta 90 dakika, Yusuf Yazıcı 1 maçta 75 dakika, Abdülkadir Ömür ise Türkiye U21 Milli takımında 2 maçta 180 dakika süre aldı. Ayrıca bordo-mavililerin Qarabağa kiraladığı forvet oyuncusu Ramil Sheidaev de Azerbaycan Milli Takımında 2 maçta 115 dakika görev yaptı.

3 OYUNCU ŞANS BULAMADI

Trabzonsporda Türkiye A Milli takım aday kadrosuna çağrılan Volkan Şen ile U21 Milli takım aday kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır ile Abdurrahim Dursun, süre alamayan oyuncular oldu.

SAKATLIKLAR YANALI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Trabzonsporda milli takımlarda forma giyen Burak Yılmaz, Juraj Kucka ile Ogenyi Onazinin ülkelerinin milli takımlarında oynadıkları maçlarda sakatlık yaşaması, bordo mavili takımın teknik heyetinin keyfini kaçırdı. Türkiye A Milli Takımının İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın ardından artan ağrıları sonrası izin isteyerek Trabzona dönen ve tedavisine başlanan Burak Yılmazın ardından Juray Kucka ile Ogenyi Onaziden de kötü haber geldi.

AKHİSARSPOR MAÇINA ZOR

Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanan ve yırtık tespit edilen Kuckanın yanı sıra Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambiya arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan, çekilen MR sonrasında ise kas yaralanması teşhisi konulan Onazinin tedavisine başlandığı, bu oyuncuların Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi.

KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Ersun Yanal, özellikle ilk 7 haftada tüm maçlarda görev verdiği Kuckanın sakatlanmasının ardından orta sahada zorunlu değişikliğe gidecek. Yanalın aynı bölgedeki Onazinin de sakatlık yaşaması nedeniyle son maçlarda stoperde oynattığı Okay Yokuşluya yeniden asıl mevkii olan orta sahada görev verebileceği kaydedildi.