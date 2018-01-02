Trabzonspor'un 6 futbolcusuna talip çıktı

Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda bulunan oyuncuların birçoğu performansını üst seviyeye taşımayı başardı.

Deneyimli çalıştırıcı ile birlikte Bordo-Mavili takımın birçok oyuncusuna hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler gelmeye başladı. Takımın genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı şu anda Fırtına’nın en gözde oyuncuları durumunda. Monaco, Manchester City, Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih gibi devlerin iki yetenek için toplam 30 milyon euronun üzerinde teklif yaptığı öğrenildi. Ancak Bordo-Mavili Yönetim sezon sonuna kadar bu iki oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor. Rıza Çalımbay da transfere onay vermiyor.

BURSASPOR GOLCÜLERE GÖZ DİKTİ

Dame N’Doye, Hugo Rodallega, Volkan Şen ve Emmanuel Mas’ı transfer etmek için de birçok kulüp Bordo-Mavililer’in kapısını çalmış durumda. Bir türlü şans bulamayan Volkan Şen’e Amerika baştan olmak üzere yurt dışından birkaç takımdan resmi teklif var. Şen ise takımdan ayrılmak istemiyor. 32 yaşındaki N’Doye, Bursaspor ve Konyaspor’un radarında. Rodallega’yı Konyaspor, Bursaspor ve Göztepe istiyor. Mas ise ülkesinin önemli takımlarından Boca Juniors ile anlaştı. Bordo-Mavili Yönetim bonservis konusunda Arjantin kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan sezon başında Celta Vigo’dan kiralanan Bongonda’da Rıza Çalımbay’a mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iletti.

JOSE SOSA TAKIMDA KALACAK

Trabzonspor’un başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Arjantinli orta saha Sosa’nın ise gitmesine izin vermiyor. Geldiği günden beri kadronun çok kalabalık olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, gelen teklifleri yönetimin değerlendirmesini istedi. Başarılı çalıştırıcı, zirve mücadelesine devam etmek için de birçok mevkiye oyuncu alınmasını yönetime iletti. Teknik heyet transfer konusunda çalışmalarını detaylı bir şekilde sürdürüyor. Bordo-Mavili Yönetim, oyuncu satışından gelecek bütçe ile Çalımbay’ın istediği takviyeleri yapmayı planlıyor.