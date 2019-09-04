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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.09.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un 16 yeni transferinin 9'u hiç süre alamadı!

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Trabzonspor'un 16 yeni transferinin 9'u hiç süre alamadı!

Sezon öncesi kadrosuna 16 oyuncu katan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'deki ilk 7 karşılaşmada bu oyuncularından özellikle ilk 11'de fazla yararlanamadı.

Bordo-mavililer, Atakan Gündüz (Altınordu), Salih Kavrazlı (Altınordu), Fıratcan Üzüm (Eksişehir), Yusuf Sarı (Olimpik Marsilya II), Taha Tunç (Pendikspor), Doğan Erdoğan (Lask Linz), John Obi Mikel (Middlesbrough), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Nemanje Andusic (Bosna Hersek - Mladost Kakanj), Donis Avdijaj (Willem II), Erce Kardeşler (Altınordu), Gaston Campi (Estudiantes), Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon-kiralık), Alexander Sörloth (Crystal Palace-kiralık) Edgar Ie (Lille), Daniel Sturridge (Liverpool) olmak üzere 16 oyuncu kadrosuna kattı.

Karadeniz ekibinde Atakan Gündüz, Salih Kavrazlı, Fıratcan Üzüm, Taha Tunç, Ahmet Canbaz, Nemanje Andusic, Erce Kardeşler, Edgar Ie ve Daniel Sturridge olmak üzere 9 futbolcu hiç süre almadı.

Bosna Hersekli oyuncu Nemanje Andusic transferin son gününde Balıkesirspor'a kiralanırken, Yusuf Yazıcı'nın transferinde Fransa'nın Lille Kulübünden alınan Edgar Ie de takıma hiç katılmadan Feyenoord Kulübüne kiralık verildi. Daniel Sturridge de idman eksikliği nedeniyle imza töreninin ardından AEK ve Fenerbahçe maçı kadrosunda kendine yer bulamadı. Genç oyuncu Salih Kavrazlı'nın da lisansı çıkartılamadı.

- En fazla süreyi Sörloth aldı

Trabzonspor'da 7 oyuncu forma giyerken en fazla süreyi ise bu maçların tamamında sahaya çıkarak 506 dakika görev yapan Norveçli golcü Alexander Sörloth aldı. Golcü oyuncu, attığı 3 golle de takımına katkı sağladı.

Bu oyuncuyu 2 maçta 180'er dakika ile Gaston Campi ve Ivanildo Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Obi Mikel, 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı, 4 maçta 81 dakika ile Donis Avdijaj, 6 maçta 71 dakika ile Doğan Erdoğan takip etti.

- 4 maçta sadece bir yeni transfer 11'de

Trabzonspor'un 7 maçının 4'ünde bir yeni transfer 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ilk maçta Obi Mikel, Sparta Prag rövanş maçında, AEK ile ilk maçta ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sadece Sörloth, forma giydi.

En fazla yeni transfer, 5 oyuncuyla ligin ilk haftasında 1-1 biten Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıktı. Fernandes, Campi, Obi Mikel, Sörloth ve Yusuf Sarı bu maçta 11'de görev yapan oyuncular oldu.

AEK ile yapılan rövanş maçında Campi, Fernandes ve Obi Mikel olmak üzere 3 yeni transfer görev alırken Fenerbahçe maçında da Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 2 yeni oyuncu 11'de yer aldı.

- Karaman'dan eski oyuncularına görev

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri eski oyuncuları oldu.

Karadeniz ekibinde, Uğurcan Çakır, Portekizli oyuncu Joao Pereira, Çek futbolcu Filip Novak, Arjantinli Jose Sosa, Nijeryalı Anthony Nwakaeme, Ganalı Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak, tüm maçlarda görev yaptı.

Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 6 maçta forma giyerken sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde oynayamamıştı.

Trabzonspor'un savunma oyuncuları Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini de 5 karşılaşmada süre aldı. 

Trabzonsporun 16 yeni transferinin 9u hiç süre alamadı

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