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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Trabzonspor'un 100'ü güldü
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Basketbol
10.02.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un 100'ü güldü

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 100-92 yendi.

Bu sonuçla, bordo-mavililer 6. galibiyetini alırken, turuncu-lacivertliler ise 10. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Eldridge ve Vasiliauskas'ın basketleriyle etkili olan bordo-mavili ekip, 7. dakikada 19-15 üstünlük kurdu. Buva, Bircevic ve Ayberk Olmaz'ın basketleriyle 12-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, periyodun son 29 saniyesine 27-19 önde girdi. Trabzonspor, çeyreğin bitimine 5 saniye kala Green ile basket bulsa da turuncu-lacivertli takım ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda dış atışlarda Ayberk Olmaz, Toolson ve Thompson'la sayılar bularak giren ev sahibi, 15. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 42-31. Trabzonspor'un hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında 18. dakikada farkı 4 sayıya (47-43) indirmesine rağmen Tevfik Akdamar ve Bircevic'le art arda üçlükler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 53-43 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Green, Vasiliauskas ve Eldridge'in basketleriyle etkili başlayan konuk ekip, 26. dakikada farkı iki sayıya (64-62) indirdi. Bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala beraberliği yakaladı: 66-66. Trabzonspor, çekişmeli geçen maçın son periyoduna Vasiliauskas'ın son saniye basketiyle 77-76 üstün gitti.

Trabzonspor, son çeyreğe 7-0'lık seriyle girerek 31. dakikayı 84-76 önde geçti. Turuncu-lacivertliler, Bircevic'in attığı basketlerle 36. dakikada eşitliği yakaladı: 87-87. Savunmada sertliği artıran bordo-mavililer, Eldridge ve Vasiliauskas'ın basketleriyle yeniden öne geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 100-92 mağlup etti.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Can Mavisu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 7, Toolson 14, Uğur Dokuyan 7, Buva 22, Bircevic 20, Klobucar 5, Ayberk Olmaz 11, Tevfik Akdamar 3, Kamer Bayraktar 3

Trabzonspor: Vasiliauskas 29, Eldridge 25, Harris 9, Green 21, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 7, Alper Saruhan 5, Burak Eşlik 2, Ozan Anton Odabaşı

1. Periyot: 27-21

Devre: 53-43

3. Periyot: 76-77

Beş faulle çıkan: 35.42 Bircevic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

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