Trabzonspor'un 100'ü güldü
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 100-92 yendi.
Bu sonuçla, bordo-mavililer 6. galibiyetini alırken, turuncu-lacivertliler ise 10. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Eldridge ve Vasiliauskas'ın basketleriyle etkili olan bordo-mavili ekip, 7. dakikada 19-15 üstünlük kurdu. Buva, Bircevic ve Ayberk Olmaz'ın basketleriyle 12-0'lık seri yakalayan ev sahibi takım, periyodun son 29 saniyesine 27-19 önde girdi. Trabzonspor, çeyreğin bitimine 5 saniye kala Green ile basket bulsa da turuncu-lacivertli takım ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.
İkinci periyoda dış atışlarda Ayberk Olmaz, Toolson ve Thompson'la sayılar bularak giren ev sahibi, 15. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 42-31. Trabzonspor'un hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında 18. dakikada farkı 4 sayıya (47-43) indirmesine rağmen Tevfik Akdamar ve Bircevic'le art arda üçlükler bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 53-43 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe Green, Vasiliauskas ve Eldridge'in basketleriyle etkili başlayan konuk ekip, 26. dakikada farkı iki sayıya (64-62) indirdi. Bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında dış atışlardan bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala beraberliği yakaladı: 66-66. Trabzonspor, çekişmeli geçen maçın son periyoduna Vasiliauskas'ın son saniye basketiyle 77-76 üstün gitti.
Trabzonspor, son çeyreğe 7-0'lık seriyle girerek 31. dakikayı 84-76 önde geçti. Turuncu-lacivertliler, Bircevic'in attığı basketlerle 36. dakikada eşitliği yakaladı: 87-87. Savunmada sertliği artıran bordo-mavililer, Eldridge ve Vasiliauskas'ın basketleriyle yeniden öne geçerek İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 100-92 mağlup etti.
Salon: Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Mehmet Şahin, Can Mavisu
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 7, Toolson 14, Uğur Dokuyan 7, Buva 22, Bircevic 20, Klobucar 5, Ayberk Olmaz 11, Tevfik Akdamar 3, Kamer Bayraktar 3
Trabzonspor: Vasiliauskas 29, Eldridge 25, Harris 9, Green 21, Bora Hun Paçun 2, Obekpa 7, Alper Saruhan 5, Burak Eşlik 2, Ozan Anton Odabaşı
1. Periyot: 27-21
Devre: 53-43
3. Periyot: 76-77
Beş faulle çıkan: 35.42 Bircevic (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
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