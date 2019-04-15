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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Trabzonspor’u yabancıları sırtlıyor

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Trabzonspor’u yabancıları sırtlıyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 28 haftalık bölümde 50 gol kaydeden Trabzonspor'da bu gollerin 35'ini yabancı oyuncular kaydetti.

Süper Lig'de 49 puanla 4'üncü sırada bulunan ve üst sıraları takibini sürdüren Trabzonspor'da gol yükünü yabancı oyuncular çekiyor. Sezonun ilk yarısında 32 gol kaydeden bordo-mavililerde bu gollerin 24'ü yabancı oyunculardan gelirken, ikinci yarıda geride kalan 11 haftada ise atılan 18 golün 11'ini yine yabancı oyuncular kaydetti. Trabzonspor, 28 haftalık bölümde toplamda rakip filelere 50 gol gönderdi ve bunun 35'i yabancı oyunculardan geldi.

11 YABANCI OYUNCUDAN 7'Sİ GOLLE BULUŞTU
11 yabancı oyuncusu bulunan bordo-mavili takımda 7 yabancı oyuncu ise ligde gol atmayı başardı. Trabzonspor'da 28 haftalık bölümde Hugo Rodallega 12, Anthony Nwakaeme 9, Caleb Ekuban 5, Jose Sosa ile Filip Novak 3'er, Ogenyi Onazi 2 ve Vahid Amiri ise 1 gol kaydetti. Ayrıca ligde 12 gollü Rodallega ile 9 golü bulunan Nwakaeme, takımın en skorer isimleri oldular.

2014-15 SEZONUNDAN SONRA EN GOLCÜ İKİNCİ SEZONU
Bu arada ligde 28'inci haftalar karşılaştırıldığında, Trabzonspor 2014-15 sezonundan sonra en golcü dönemlerinden birini geçiriyor. 2014-15 sezonunda söz konusu hafta itibariyle 51 gol kaydeden bordo-mavililer, 2017-18 sezonuyla birlikte bu sezon da 28 hafta itibariyle 50 gole ulaştı. Trabzonspor 25-16 sezonunda 28 haftalık bölümde 33, 2016-17 sezonunda ise 34 gol kaydedebilmişti.

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