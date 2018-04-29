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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
A.A
29.04.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Trabzonspor'u, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı taşıyor

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Trabzonspor'u, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı taşıyor

Spor Toto Süper Lig'de 31 haftada 55 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı da 8 gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bu iki oyuncu attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi.
Ligin geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti.
Takımlarının en golcü iki oyuncusu olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.
Daha çok yabancı oyuncuların gollerde söz sahibi olduğu ligde, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 56.36'sını attı.

- 49 puanın 42'sine katkı sağladılar

Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.
Bordo-mavililer, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol kaydettiği 19 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 42 puanı hanesine yazdırdı.
Karadeniz ekibi, Antalyaspor (2), Atiker Konyaspor, Galatasaray, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe (2), Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ile berabere kalan bordo-mavili takım, tek mağlubiyetini sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-3'lük skorla aldı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,10
    19487kez oynandı
Hemen Oyna
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- Maçlar ve goller

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ligde bu sezon gol attığı maçlar şöyle:
Trabzonspor - Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)
Fenerbahçe - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz
Medipol Başakşehir - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor - Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı
Trabzonspor - Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz
Trabzonspor - Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)
Kasımpaşa - Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz
Trabzonspor - Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı
Kardemir Karabükspor - Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz
Atiker Konyaspor - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)
Trabzonspor - Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz
Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor (1-3) Burak Yılmaz
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (4-1) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)
Trabzonspor - Kayserispor (4-0) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı
Osmanlıspor - Trabzonspor (3-3) Yusuf Yazıcı
Antalyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı

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