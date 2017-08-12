Trabzonsporlu yöneticiden flaş paylaşım! Giuliano...

Trabzonsporlu yönetici Gökhan Saral, Giuliano transferi ile ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından para dolu bir kasanın yanında keyif süren bir adam resmi paylaşan Saral, "Şimdi onlar düşünsün" diye mesaj gönderdi.

Saral'ın birkaç dakika sonra bu twiti silmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Brezilyalı futbolcu için son dakika teklifi yaptı. Sarı-lacivertlilerin kiralama teklifine rağmen Karadeniz temsilcisinin yapmış olduğu 10 milyon Euro'luk teklifi daha cazip bulan Rusların, Trabzonspor'un teklifini kabul ettiği ifade ediliyor.