Trabzonsporlu taraftar sahaya girip rakip oyuncuyu kovaladı
Trabzonspor'un Parma ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahaya giren bordo mavili bir taraftar, ilginç görüntülerin çıkmasına sebep oldu.
Trabzonspor, Avusturya kampında İtalya'nın Parma takımı ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Takımlarını hazırlık maçında yalnız bırakmayan bordo mavili taraftarlar, maç boyunca desteklerini sürdürürken, son anlarda çok ilginç bir olay yaşandı.
Müsabakanın 89. dakikasında sahaya giren Trabzonsporlu bir taraftar, Parmalı oyuncunun arkasından koşmaya başladı.
Atağı kesmek için futbolcunun arkasından koşan taraftar, topun taça çıkmasıyla güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarıldı.
Öte yandan, maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar sahanın içinde horon tepti.
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