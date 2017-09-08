Trabzonsporlu oyuncu Karabük'e transfer oldu!

Çocuğu gelişim çağına gelen her anne baba, onun geleceğini garanti altına alabilmenin tek yolunun iyi bir akademik eğitimden geçtiğini bilir. Bu yüzden, çocukları için okul seçerken hayatlarının en kritik kararlarından birini aldıklarının farkındalardır. Çünkü her anne baba bir yandan çocuklarının en az bir yabancı lisanı anadili gibi konuşmasını, iyi bir akademik eğitim almasını, diğer yandan sonu gelmeyen sınav sistemi içinde çocukluğunu ve gençliğini yaşamaktan mahrum kalmamasını, doğaya ve insana saygılı, özgüven sahibi bir birey olmasını, kendini doğru ifade edebilmesini ve potansiyelini açığa çıkaracak bir eğitim sisteminin içinden geçmesini hayal eder. Buradan hareketle, size etkinliği tüm dünyada kabul görmüş, uluslararası bir eğitim anlayışına sahip ülkeler içinde eğitimde dünyada onuncu, İngilizce konuşulan ülkeler arasında ise birinci sırada olan Kanada Eğitim Sistemi’nden ve bu sistemin öğrencilere sunduğu olanakların birkaç temel noktasından bahsedeceğiz.