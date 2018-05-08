Trabzonsporlu futbolcular imza gününde
Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç futbolcuları Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır, Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen etkinlikte imza dağıttı.
KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Trabzon İstihdam Fuarı'nda bulunan TS Club mobil mağazasında imza gününe katılan Abdülkadir, Yusuf ve Uğurcan, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlar ve katılımcılarla da fotoğraf çektirdi.
Yetkililer, hem genç oyunculara hem de Trabzonspor Kulübüne etkinliğe katılmaları nedeniyle teşekkür etti.
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