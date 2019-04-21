Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Hüseyin Türkmen kimdir?
Süper Lig'de yer alan Trabzonspor'un defans futbolcusu Hüseyin Türkmen geçirdiği trafik kazası sonrası hafif şekilde yaralandı. Gündeme gelen haberlerin ardından bordo - mavili futbolcunun hayatı ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Türkmen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, profesyonel futbolcu Hüseyin Türkmen'le ilgili merak edilen bazı bilgiler.
Hüseyin Türkmen, Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Kaza haberlerinin ardından Hüseyin Türkmen'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Profesyonel futbolcu 30 Kasım 2017 yılında Trabzonspor profesyonel sözleşmesini imzaladı. 12 Mayıs 2018 tarihinde Bursaspor karşısında 3-1 Süper Lig galibiyetiyle Trabzonspor için ilk çıkışını yaptı. İşte, Hüseyin Türkmen'in biyografisi ve hayatı ilgili detaylar....
HÜSEYİN TÜRKMEN'İN HAYATI
Hüseyin Türkmen 1 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bordo mavili futbolcu Trabzonspor'da stoper mevkiinde görev alıyor. Hüseyin, 30 Kasım 2017 tarihinde, ilk profesyonel sözleşmesini Trabzonspor ile imzaladı. Hüseyin Türkmen, 12 Mayıs 2018 tarihinde Bursaspor karşısında 3-1 Süper Lig galibiyetiyle Trabzonspor için ilk çıkışını yaptı.
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