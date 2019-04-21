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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.04.2019 - 23:02, Son Güncelleme:

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Hüseyin Türkmen kimdir?

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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen kaza yaptı - Hüseyin Türkmen kimdir?

Süper Lig'de yer alan Trabzonspor'un defans futbolcusu Hüseyin Türkmen geçirdiği trafik kazası sonrası hafif şekilde yaralandı. Gündeme gelen haberlerin ardından bordo - mavili futbolcunun hayatı ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki, Hüseyin Türkmen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, profesyonel futbolcu Hüseyin Türkmen'le ilgili merak edilen bazı bilgiler.

Hüseyin Türkmen, Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Kaza haberlerinin ardından Hüseyin Türkmen'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler merak edilmeye başlandı. Profesyonel futbolcu 30 Kasım 2017 yılında Trabzonspor profesyonel sözleşmesini imzaladı. 12 Mayıs 2018 tarihinde Bursaspor karşısında 3-1 Süper Lig galibiyetiyle Trabzonspor için ilk çıkışını yaptı. İşte, Hüseyin Türkmen'in biyografisi ve hayatı ilgili detaylar....

HÜSEYİN TÜRKMEN'İN HAYATI

Hüseyin Türkmen 1 Ocak 1998 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bordo mavili futbolcu Trabzonspor'da stoper mevkiinde görev alıyor. Hüseyin, 30 Kasım 2017 tarihinde, ilk profesyonel sözleşmesini Trabzonspor ile imzaladı. Hüseyin Türkmen, 12 Mayıs 2018 tarihinde Bursaspor karşısında 3-1 Süper Lig galibiyetiyle Trabzonspor için ilk çıkışını yaptı.

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