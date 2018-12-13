Trabzonspor'dan zirve paylaşımı
Trabzonspor, 16 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşımla zorlu müsabakanın heyecanını yaşatmaya başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavili ekibin sosyal medyadan yaptığı paylaşım maçın heyecanını yükseltti. Trabzonspor, 'Maçka'da buluşalım' şarkısını bordo-mavi renklerle birleştirdi. Görüntüler sosyal medyadan "Sen bordo ol, ben mavi, zirvede buluşalım..." yazılarak paylaşıldı.
🎶 Sen Bordo Ol, ❤ Ben Mavi, 💙 Zirvede Buluşalım... 🙏 #FırtınanınYolunda #Trabzonspor pic.twitter.com/BpevABQUdf— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 13 Aralık 2018
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