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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.01.2019 - 12:51, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan taraftarına kombine müjdesi!

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Trabzonspor'dan taraftarına kombine müjdesi!

Trabzonspor'da kombineler, MKE Ankaragücü maçı için tek seferlik transfere açıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir ile 20 Ocak'ta oynanan iç saha karşılaşmasında kuzey kale arkası alt H, I, J, K, L, kuzey kale arkası üst B, C, D, E, doğu alt H, I, J, K, L, doğu üst B, C, D, E, F, güney kale arkası alt I, J, K, L, güney kale arkası üst AKTİFBANK B, C, D, E, F bloklara giriş yapan taraftarların Passolig kartlarının, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sadece bir maç için bloke edildiği belirtildi.

Cezalı taraftarlardan kombine sahibi olanların, istedikleri takdirde kombinelerini Ankaragücü karşılaşması için başkasına devredebileceklerine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu maç özelinde indirimli kombineler de transfere açılmış olup taraftarlarımızın gereken duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Söz konusu ceza, Medipol Başakşehir maçını yukarıda belirtilen tribünlerde izleyen taraftarlarımıza verilmiştir. Dolayısıyla bu bloklarda kombinesi olup da Medipol Başakşehir maçına gelmeyen taraftarlarımız bu cezadan muaftır. Benzer şekilde, Medipol Başakşehir maçında bu blokların dışındaki yerlere giriş yapan taraftarlarımız da cumartesi günü oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasını izleyebilecektir." 

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