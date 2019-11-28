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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.11.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması

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Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam ettiği açıklandı.

Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz'ın sakat futbolcularla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Filip Novak, Daniel Sturridge, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi’nin tedavi süreçleri devam etmektedir.

Abdülkadir Ömür: 12 Eylül 2019 tarihinde menüsküs tamiri operasyonu geçiren oyuncumuzun rehabilitasyon tedavisi verilen program çerçevesinde uygulanmakta olup önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek tedavisine orada devam edilecektir.

Ahmet Canbaz: Geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve iki gün sonra MR – CT ve röntgen tetkikleri yapılan oyuncumuzun tibia platosunda subchondral nondeplase fracture (ayrılmamış kırık), femur kondülünde kıkırdak ezilmesi, femur ve tibiada kemik iliği ödem alanları, posterolateral köşe travmasına bağlı lateral collateral ligament derin komponentte yırtık, ön çapraz bağ (ACL) de interstisiyel rüptür (kısmi yırtık) tespit edilmiş olsa dahi iki gün geçmesine rağmen ödem ve kanama alanlarının henüz yeteri kadar geçmediği görülmüştür. Oyuncumuza 1 hafta sonra tekrar MR tetkiki yapılmasına ve cerrahi yönden konsültasyonuna karar verilmiştir. Kısmi yırtık olan ön çapraz bağın, yırtık derecesi tekrar değerlendirilerek ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecektir.

Filip Novak: 14 Kasım 2019 Alt baldır adalesinde grade 2 yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisi devam etmekte olup takımdan ayrı olarak koşulara başlamıştır. Bu tür sakatlıklarda ortalama sahaya dönüş süresi 4-6 hafta olduğundan bir süre daha tedavi ve bireysel antrenmanı doktor gözetiminde devam edecektir.

Daniel Sturridge: Alt baldır soleus apanöroz (kas zarı) yırtığı tamamen iyileşmiş olan oyuncumuz, iyileşmeye bağlı taze skar (nedbe) dokusunun yeterli esnekliği kazanmamış olmasına bağlı kas sertlikleri yaşamakta ve henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir.

Caleb Ekuban: Sol ayak 5. metatars kemiğindeki kırık tamamen iyileşmiş ve bir süredir takım antrenmanına katılabilen oyuncumuz, uzun süre antrenman yapmamasına bağlı eksik kalan atletik performans kriterlerini tamamlamak için çalışmakta ve ayrıca ekstra özel antrenmanlar yapmaktadır.

Ogenyi Onazi: Bir süredir takımımızla antrenman yapabilen oyuncumuzun çok uzun süre antrenman yapmamasına bağlı genel kondisyon ve atletik performans kriterleri henüz beklenen düzeye gelmemiş olup bunun için ekstra özel çalışmalar yapılmaktadır."

Trabzonspordan Sturridge açıklaması

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