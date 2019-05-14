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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Sosa, Pereira ve Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Trabzonspor'dan Sosa, Pereira ve Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Jose Sosa, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamaları yer aldı.

"Konyaspor maçının son bölümünde sağ ön uyluk bölgesinde meydana gelen ağrı nedeniyle oyundan çıkan Jose Sosa'nın bugün yapılan fizik muayene ve çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edilmediğini belirten Güven, "Sporcumuz bugün koruma amaçlı salonda çalışacaktır" dedi.

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Sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) yaralanma bulunan Joao Pereira'nın ise tedavisinin tamamlandığını dile getiren Güven, "Oyuncumuz bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

Yaşar Kibar Güven, bir başka sakatlığı bulunan oyuncu Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:

"Sağ aşil bölgesindeki enfeksiyon nedeniyle iki hafta önce ameliyat olan oyuncumuzun rehabilitasyonu devam etmektedir. Bunun yanında yarasının iyileşmesi için hiperbarik oksijen tedavisi almaktadır."

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Trabzonspordan Sosa, Pereira ve Onazinin sağlık durumuyla ilgili açıklama

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