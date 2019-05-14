Trabzonspor'dan Sosa, Pereira ve Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinde Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Jose Sosa, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamaları yer aldı.
"Konyaspor maçının son bölümünde sağ ön uyluk bölgesinde meydana gelen ağrı nedeniyle oyundan çıkan Jose Sosa'nın bugün yapılan fizik muayene ve çekilen MR sonucunda kas yaralanması tespit edilmediğini belirten Güven, "Sporcumuz bugün koruma amaçlı salonda çalışacaktır" dedi.
Sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) yaralanma bulunan Joao Pereira'nın ise tedavisinin tamamlandığını dile getiren Güven, "Oyuncumuz bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak" diye konuştu.
Yaşar Kibar Güven, bir başka sakatlığı bulunan oyuncu Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:
"Sağ aşil bölgesindeki enfeksiyon nedeniyle iki hafta önce ameliyat olan oyuncumuzun rehabilitasyonu devam etmektedir. Bunun yanında yarasının iyileşmesi için hiperbarik oksijen tedavisi almaktadır."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle