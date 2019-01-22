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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.01.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın kabrine ziyaret 

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Trabzonspor'dan Seyit Onbaşı'nın kabrine ziyaret 

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'de bulunan Trabzonspor kafilesi, Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Karadeniz ekibinin, Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık top mermilerini sırtlayarak savaşın seyrini değiştiren Onbaşı Seyit Çabuk'un Balıkesir'deki mezarına ziyarette bulunup, dua ettiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Genel sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlumuz Haluk Şahin, yönetim kurulu danışmanımız Ali Kemal Denizci ve A takım kafilemizin katıldığı ziyarette, teknik direktörümüz Ünal Karaman, Seyit Onbaşı için anı defterine minnetlerini sunan taziye mesajı yazdı. Takımımız, ziyaretin ardından yarın oynanacak Balıkesirspor Baltok maçı için kampa girdi." 

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