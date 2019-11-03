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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.11.2019 - 00:58, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan sert tepki!

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Trabzonspor'dan sert tepki!

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor-Göztepe maçı hakem yönetiminin skandal olduğunu savunarak, bu hakemlerle sezonun sağlıklı bir şekilde tamamlanamayacağını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 10. haftasında oynadıkları Göztepe karşılaşmasının ardından İHA Muhabirine açıklamalarda bulundu.

Göztepe maçındaki hakem yönetiminin tam bir skandal olduğuna vurgu yapan Sağıroğlu, “Bu akşam yaşananlar göstermiştir ki ne bu hakemlerle ne de mevcut Merkez Hakem Kurulu ile sezon sağlıklı bir şekilde tamamlanamayacaktır” dedi.

"Sörloth yapılan penaltı görülmesine rağmen verilmemiştir"

“Gerek Merkez Hakem Kurulu, gerekse hakemlerin Trabzonspor’a karşı olan art niyeti artık gizlenemez boyuta gelmiştir” diyen Sağıroğlu, “Fırat Aydınus, kaptanımız Sosa’ya defalarca yapılan faullere kart dahi göstermekte zorlanmıştır. Yine Sosa’ya yapılan ve bize göre kesinlikle kırmızı kartlık bir pozisyona faul bile çalmamıştır. Alexander Sörloth’un penaltısını da net bir biçimde görmesine rağmen verememiştir. VAR hakemi Koray Gençerler de hem penaltı hem de Sosa’ya yönelik faulle ilgili Aydınus’u çağırmayarak art niyetini ortaya koymuştur. Neden art niyet diyorum! Aynı Koray Gençerler, geçen sezon Malatyaspor ile oynadığımız karşılaşmada da VAR hakemiydi ve Ekuban’a ceza sahası içinde yapılan faul için orta hakemi VAR’a çağırmamıştı. Görünen o ki zaten yıllardır sağlıklı bir yapıda işlemeyen MHK, adaleti sahada değil masa başı talimatlarla dağıtarak ligi dizayn etmektedir” diye konuştu.

Türk futbolunu ve MHK’yi başarısızlığa, adaletsizliğe aynı zamanda şaibeye mahkum eden kararlarla bir camianın göz göre göre emeklerinin çalındığını kaydeden Sağıroğlu, şöyle devam etti:

“Şimdi Aydınus, Gencerler ve MHK başkanıyla birlikte üyeleri penaltı pozisyonuyla ilgili bu akşam evlerinde rahat uyuyacak, milyonlarca taraftarımız da kahır çekecek öyle mi? Ve siz bunun adına sözüm ona ‘adalet’ diyeceksiniz. Bakınız, bu hakemler ve bu MHK ile bu lig zor biter. Bizler camia olarak çoğu şampiyonluğumuzun çalındığı 2010 - 2011 sezonunda görev yapan isimlerden oluşan Merkez Hakem Kurulu’nun adalet dağıtamayacağını zaten söylemiştik. Tüm kulüpleri kapsamayan, belirli bir grubun menfaat ve istekleri doğrultusunda hakem atamaları ve müsabaka yönetimleri sergileyen MHK’nin sezonu tamamlayamayacağını da ifade etmiştik. Tekrar söylüyor, tekrar hatırlatıyoruz; adaletten, hakkaniyetten, doğruluktan ve temiz futboldan yana olmayan bu MHK’nin ve bu tarz hakemlerin Türk futbolunu yönetmesi imkansızdır. Başta Fırat Aydınus ve Koray Gençerler olmak üzere, tüm MHK’nin, Türk futbolunun bugün yaşadığı kara gece sonrası gereğini yapmalarını bekliyoruz.”

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