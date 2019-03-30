Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Çekya'nın Brezilya ile karşılaştığı hazırlık maçında sakatlanan Filip Novak hakkında açıklamada bulundu.
Bordo-mavili ekipte Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Novak’ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Çek Cumhuriyeti’nin Brezilya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve ülkesinin milli takım doktorları tarafından ilk tedavisi yapılan Filip Novak’a gerekli tetkiklerin yapıldığını belirten Güven “Milli takım kampından dönen oyuncumuzun sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayenesi ve çekilen MR sonrasında sol arka uyluk (hamstring) kasında yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” dedi.
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