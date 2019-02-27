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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
27.02.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Rodallega'ya yeni sözleşme teklifi

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Trabzonspor'dan Rodallega'ya yeni sözleşme teklifi

Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hugo Rodallega için düğmeye bastı.

Bordo-Mavililer, Kolombiyalı forvete 1+1 yıllık yeni mukavele önerirken, 1.6 milyon Euro’luk garanti ücretinde ise indirim yapmasını bekliyor.

FIFA’nın verdiği yasak nedeniyle devre arasında kadrosuna oyuncu katamayan Trabzonspor, sezon sonunda ise az ama öz futbolcu transferi yapmayı planlıyor.

Bordo- Mavililer, kemik kadrodaki isimleri de tutmayı hedefliyor. Bu isimlerden biri de Hugo Rodallega... Zaman zaman penaltı kaçırdığı için eleştirilse de hem teknik heyetin hem de Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun en çok güvendiği oyunculardan biri olan Kolombiyalı forvetle, görüşmeler başladı.

Oyuncunun menaceriyle temas kurulan Trabzonspor Yönetimi’nin ilk teklifi yaptığı ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği belirtildi.

Son görüşme Mart'ta

Yönetim, Rodallega’nın 1.6 milyon Euro’luk garanti ücretini ise indirmesini bekliyor. Eğer Rodallega bunu kabul ederse, Mart ayında yapılacak son görüşmede sözleşme konusu çözüme kavuşturulacak ve nikah tazelenecek.

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