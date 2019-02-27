Trabzonspor'dan Rodallega'ya yeni sözleşme teklifi
Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hugo Rodallega için düğmeye bastı.
Bordo-Mavililer, Kolombiyalı forvete 1+1 yıllık yeni mukavele önerirken, 1.6 milyon Euro’luk garanti ücretinde ise indirim yapmasını bekliyor.
FIFA’nın verdiği yasak nedeniyle devre arasında kadrosuna oyuncu katamayan Trabzonspor, sezon sonunda ise az ama öz futbolcu transferi yapmayı planlıyor.
Bordo- Mavililer, kemik kadrodaki isimleri de tutmayı hedefliyor. Bu isimlerden biri de Hugo Rodallega... Zaman zaman penaltı kaçırdığı için eleştirilse de hem teknik heyetin hem de Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun en çok güvendiği oyunculardan biri olan Kolombiyalı forvetle, görüşmeler başladı.
Oyuncunun menaceriyle temas kurulan Trabzonspor Yönetimi’nin ilk teklifi yaptığı ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerdiği belirtildi.
Son görüşme Mart'ta
Yönetim, Rodallega’nın 1.6 milyon Euro’luk garanti ücretini ise indirmesini bekliyor. Eğer Rodallega bunu kabul ederse, Mart ayında yapılacak son görüşmede sözleşme konusu çözüme kavuşturulacak ve nikah tazelenecek.
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