Trabzonspor'dan Mbia'ya veto
Kamerunlu oyuncu Stephane Mbia, Trabzonspor'da yeniden forma giymek istiyor.
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune'da forma giyen ve şu anda boşta olan Stephane Mbia, Trabzonspor'da oynamak istediğini menajerler aracılığıyla yönetime iletti. Trabzonspor yönetimi ise Mbia'nın sorunlu bir oyuncu olması nedeniyle bu transferi veto etti.
Stephane Mbia, 2016 yılında da Trabzonspor forması giymiş ve 6.25 milyon Euro karşılığında Hebei China Fortune'a transfer olmuştu. (Ajansspor)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle