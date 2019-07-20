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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.07.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası! | Transfer Haberleri

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Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası! | Transfer Haberleri

Hugo Rodallega'nın ayrılışı sonrası Trabzonspor'da forvet arayışı sürerken, bordo mavili taraftarlar golcü transferi için kampanya başlattı. Trabzonspor yönetimi de Alman ekibi Stuttgart ile Mario Gomez için temas kurdu. 34 yaşındaki Gomez yıllık 2.5 milyon Euro, kulübü ise 2 milyon Euro talep etti.

Trabzonspor'da forvet transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi: Mario Gomez... Bordomavili taraftarların sosyal medyadan başlattığı Mario Gomez kampanyasına yönetim de kayıtsız kalmadı ve Stuttgart ile temasa geçti. Alman kulübü 34 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro fiyat biçerken, Gomez de 2.5 milyon Euro istedi. Görüşmelerin menajerler aracılığı ile devam ettiği belirtildi.

41 MAÇTA 28 GOL ATTI

2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mario Gomez 41 maçta 28 gol ve 6 asistle oynamıştı. Geçen sezon da Stuttgart forması ile 34 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti.

YENİDEN ADEBAYOR

Ivan Santini cephesinde de gelişmeler yaşandı. Anderlecht ile 3 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim pazarlığı devam ederken, 3 yıllık sözleşme isteyen oyuncu ile de anlaşma noktasına gelindi. Ancak elini güçlü tutmak isteyen bordo-mavililer, daha önce de görüştüğü Adebayor'a da yeni bir teklif yaptı.

35 yaşındaki oyuncunun da teklife sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin sorun olabileceği belirtildi. Trabzonspor'un teklifi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık...

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