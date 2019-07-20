Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası! | Transfer Haberleri
Hugo Rodallega'nın ayrılışı sonrası Trabzonspor'da forvet arayışı sürerken, bordo mavili taraftarlar golcü transferi için kampanya başlattı. Trabzonspor yönetimi de Alman ekibi Stuttgart ile Mario Gomez için temas kurdu. 34 yaşındaki Gomez yıllık 2.5 milyon Euro, kulübü ise 2 milyon Euro talep etti.
Trabzonspor'da forvet transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi: Mario Gomez... Bordomavili taraftarların sosyal medyadan başlattığı Mario Gomez kampanyasına yönetim de kayıtsız kalmadı ve Stuttgart ile temasa geçti. Alman kulübü 34 yaşındaki golcüye 2 milyon Euro fiyat biçerken, Gomez de 2.5 milyon Euro istedi. Görüşmelerin menajerler aracılığı ile devam ettiği belirtildi.
41 MAÇTA 28 GOL ATTI
2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mario Gomez 41 maçta 28 gol ve 6 asistle oynamıştı. Geçen sezon da Stuttgart forması ile 34 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti.
YENİDEN ADEBAYOR
Ivan Santini cephesinde de gelişmeler yaşandı. Anderlecht ile 3 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim pazarlığı devam ederken, 3 yıllık sözleşme isteyen oyuncu ile de anlaşma noktasına gelindi. Ancak elini güçlü tutmak isteyen bordo-mavililer, daha önce de görüştüğü Adebayor'a da yeni bir teklif yaptı.
35 yaşındaki oyuncunun da teklife sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin sorun olabileceği belirtildi. Trabzonspor'un teklifi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık...
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