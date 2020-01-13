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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'dan Manuel Da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi...

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Trabzonspor'dan Manuel Da Costa transferi için sürpriz hamle! Galatasaray devredeydi...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray'ın gündeminde olan Başakşehir'in eski futbolcusu Manuel Da Costa için harekete geçti.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sabah gazetesinin haberine göre birçok oyuncuyu izleyen ve görüşme yapan bordo-mavililer, son olarak Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa'yı listesine aldı.

Menajerler tarafından önerilen oyuncunun yakın geçmişteki performansının teknik ekip tarafından izlendiği ve şu anda değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

Adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki Faslı stoperin bonservisi elinde bulunuyor. 

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