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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan "Kurtarmak bizim kanımızda var" kampanyasına destek!

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Trabzonspor'dan "Kurtarmak bizim kanımızda var" kampanyasına destek!

Trabzonspor Kulübü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğü "Kurtarmak bizim kanımızda var" isimli kan bağışı kampanyasına destekte bulundu.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular Ivanildo Fernandes, Filip Novak, Donis Avdijaj, Ece Kardeşler ve Kamil Ahmet Çörekçi, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulan Kızılay Kan Merkezi'nde bir araya geldi.

Kulübün kuruluş yılı olan 1967'den esinlenerek bu sayıda kan bağışı elde etmeyi amaçladıklarını ifade eden Sağıroğlu, "Kızılay'a, Trabzonspor olarak bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize. Trabzonspor olarak 1967 ünite kan bağışı olarak başlatılan sloganımız inşallah çok daha fazla sayıya ulaşır. Şu dönemlerde çok ciddi şekilde ihtiyaç duyulan kan bağışı, dilerim tüm hızıyla devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ise kampanyada Türk Kızılay'ın büyük bir emek harcadığını vurguladı.

Kulübün böyle bir organizasyon içerisinde yer almasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Kızılay için söylenecek birçok şey olmasına rağmen acının olduğu, ihtiyaç duyulan her yerde milliyet fark etmeksizin insanlık adına çok önemli hizmet ediyorlar. İhtiyacın olduğu her yerde Kızılay var. Acıda, kan gerektiği anda, insanlık adına verilmesi gereken hangi eylem varsa oradalar. İyi ki de varlar. İyi ki de bizim Kızılay'ımız. Çünkü Türk'ün gerçek manadaki kan değerlerini, DNA'sını ve bunda barındırdığı hasletleri, vicdanı, merhameti bize ve dünyaya en yoğun şekilde hissettiren kuruluşumuz. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Karaman ile futbolcular, kan bağışı kampanyasına destek olmak için gelen taraftarlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. 

Trabzonspordan Kurtarmak bizim kanımızda var kampanyasına destek

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