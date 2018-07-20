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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.07.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan kötü prova

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Trabzonspor'dan kötü prova

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor üçüncü hazırlık maçını Rusya ekiplerinde Spartak Moscov ile yaptı. Rus ekibi karşılaşmadan 4-1 yenik ayrıldı.

Avusturya'nın Villach şehrinde Völkendor sahasında oynanan müsabakayı Thomas Schmautz, Micheal Terbul, Gerhard Meschnark hakem üçlüsü yönetti.

Trabzonspor, Rus ekibinin karşısına Onur (Uğurcan dk. 46), Pereira, Hüseyin Türkmen, Mustafa Akbaş, İbanez, Onazi (Batuhan dk. 59), Kucka (Cafer dk. 68), Yusuf Yazıcı (Sosa dk. 69), Olcay Şahan (Novak dk. 69), Abdulkadir Parmak (Alihan dk. 58), Rodallega (Sheydaev dk. 74) şeklinde çıktı.

Rus ekibi ise bordo-mavili takımın karşısına, Aleksander, Andrey, Samuel, Salvatore (Georgy dk. 62), Dmitry, Denis, Fernando (Sergey dk. 49), Quincy, Lomovitsky Aleksander, Sofiane, Ze Luis şeklinde çıktı.

Trabzonspor golü erken buldu

Trabzonspor, Spartak Moscow karşısında golü erken buldu. Maçın henüz başlarında Rus ekibinin atağın da kaleci Onur mutlak golü önlerken, maçın 10. dakikasında bordo-mavililer sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Rodallega'nın şutu savunmaya çarpınca konturpiyerde kalan kaleci Aleksander'ın solundan meşin yuvarlak ağalarla buluştu.

Rus ekibi ilk yarıda iki gol buldu

Trabzonspor'un golünden sonra etkili olmaya çalışan Rus ekibi Fernando'nun kullandığı serbest vuruşla gol aradı. Uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur'un elleri arasında meşin yuvarlak direkten döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 28. dakikada ise Rus ekibi eşitliği sağladı. Sağ taraftan gelişen Spartak Moscow atağından kale sahası içinde topla buluşan Denis durumu 1-1 getirdi. İkinci yarıda ilk yarıda kontrolü ele alan Rus ekibi Mustafa Akbaş’ın Lomovitsky Aleksander’ı düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Ouincy 38 dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Rus ekibi ikinci yarıda da iki gol buldu

Trabzonspor ile Spartak Moscow arasında oynanan maç ilk yarısında iki gol bulan Rus ekibi ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Quincy ve Samuel’in ayağından goller bulan Spartak Moscow müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor ile Spartak Moscow arasında oynanan müsabakayı iki takım taraftarları da izledi. Bordo-mavili taraftarlar ve Spartak Moscowlı taraftarlar tribünlerde maçı izleyerek takımlarına destek oldu.

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