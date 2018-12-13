Trabzonspor'dan KAP'a Mustafa Akbaş açıklaması!
Trabzonspor Kulübü, Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş arasındaki 01.06.2018 başlangıç ve 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur,
Saygılarımızla."
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle