Trabzonspor'dan Joao Pereira açıklaması!
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Joao Pereira’nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Portekizli futbolcunun dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşadığı belirtildi.
Açıklamada, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadeleri yer aldı:
"Oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) yaralanma tespit ettik. Pereira'nın tedavisi yoğun bir şekilde devam etmektedir."
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