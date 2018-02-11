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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Trabzonspor’dan iki farklı seri! Şaşırtıyor...
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Futbol
DHA
11.02.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor’dan iki farklı seri! Şaşırtıyor...

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Süper Lig’de 12 haftadır yenilmeyen Trabzonspor, 6 sezon sonra en uzun puan serisini elde etti ancak, üst üste oynadığı son 5 maçında da beraberlik elde ederek 35 sezon sonra en uzun da beraberlik serisi aldığı dönemlerden birine ulaştı. Taraftarlar ise yaşanan puan kayıplarına tepki gösterdi.

 Süper Lig’in 8’nci haftasındaki 6-1’lik Teleset Mobilya Akhisarspor mağlubiyetinin ardından göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile iyi bir çıkış yapan bordo-mavililer, yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini ardından duraklama dönemine girdi. Çalımbay yönetiminde son 12 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 2010-11 sezonundaki 15 maçlık serinin ardından 6 sezon sonra en uzun puan serisi yakaladığı dönemi geçiriyor.

35 SEZON SONRA İLK
6 sezon sonra en uzun puan serisi elde ettiği dönemi yaşayan bordo-mavililer, 21’inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği karşısında 1 puan alarak, ligde son 5 maçını da beraberlikle tamamlamış oldu ve tarihinde üçüncü kez en uzun beraberlik serisine ulaştı. 1979-80 sezonunda 7 maç ile en uzun beraberlik serisi alan Trabzonspor, en son 1981-82 sezonunda 5 maçlık beraberlik serisi elde etmişti. Bordo-mavililer 2017-18 sezonunda son 5 maçından da beraberlikle ayrılarak, tam 35 sezon sonra lig tarihinde üst üste 5 maçını beraberlikle tamamlamış oldu.

CAMİADA ‘İSTİFA’ SESLERİ YÜKSELİYOR
Bu arada kuruluşunun 50’nci yılı nedeniyle 2017-18 sezonuna zirve hedefiyle başlayan ancak üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından yarıştan uzaklaşan Trabzonspor’da yönetime de tepkiler artmaya başladı. Göztepe maçının ardından golsüz eşitlikle sonuçlanan Gençlerbirliği karşılaşmasında da bordo-mavili taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, sosyal medyada da Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yönetimin geleceği konuşulmaya başlandı. Birçok taraftar sosyal medyadan da yönetimi istifaya davet etti.

TAKIMA İKİ GÜN İZİN
Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. Bugünü ve yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 13 Şubat Salı günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 22’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELER TEPKİLİ
Yerel gazeteler, Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile de berabere kalarak galibiyet hasretine 5 maça çıkaran Trabzonspor’a ve yönetimine tepki gösterdi. Karadeniz Gazetesi, “Hep beraber nereye kadar? O zaman yolculuk başlasın”, “Aboneyiz abone biletleri elinde” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “Usta ne düşünüyon bu hususta?”, “Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’na veda ettikten sonra ligde son 5 haftayı da galibiyet alamadan tamamladı” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Umutsuz vaka!”, “Ne sonuç, ne futbol, ne de hedef var!” başlıklarına yer verdi. Sonnokta Gazetesi ise, “Doktor bu ne?”, “Ligde üst üste 5’inci beraberliği alarak lige havlu attık” ifadelerine yer verdi.

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