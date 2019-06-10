Trabzonspor'dan Hosseini ve Onazi'nin açıklaması
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncular Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Majid Hosseini'nin ülkesi İran'ın Suriye ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandığını belirten Güven, "Sakatlık sonrası yapılan kontrollerde oyuncumuzun sağ omuz bölgesinde akromiyoklavikular (AC) eklem yaralanması tespit edildi. Dün akşam İran'da başarılı bir operasyon geçiren Hosseini'nin önümüzdeki hafta koşulara başlaması öngörülmektedir" dedi.
Yaşar Kibar Güven, bir başka sakat oyuncu Ogenyi Onazi için ise şunları söyledi:
"Oyuncumuzun tedavisi Trabzon'da devam ekmektedir. Kendisine yoğun bir şekilde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmakta. Hem salon hem de havuz çalışmalar yapmaktadır."
Onazi'nin İstiklal Marşı'nı piyano ile çaldığı o anları izliyoruz...
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