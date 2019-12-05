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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.12.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Grosicki sürprizi! Transfer...

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Trabzonspor'dan Grosicki sürprizi! Transfer...

Devre arasında Abdülkadir Ömür’ün boşluğunu doldurmak isteyen Bordo-Mavililer, mutlaka sağ tarafa transfer yapacak. Menajerler tarafından, daha önce Sivasspor forması giyen Kamil Grosicki, Trabzonspor’a teklif edildi. Yönetim, “Düşünelim” cevabını verdi.

Abdülkadir Ömür’ün sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Ocak ayında bu sorunu çözecek. Teknik direktör Ünal Karaman, şampiyonluk yarışının ikinci yarıda daha çetin geçeceğini söylerken, mutlaka eksiklerin giderilmesini istedi.

Yönetim devre arasında kesin olarak sağ tarafa takviye yapacak. Daha önce Emre Kılınç için nabız yoklayan Fırtına’nın gündeminde pek çok isim bulunuyor. Menacerler tarafından da Trabzonspor’a sürpriz bir ismin teklif edildiği öğrenildi: Kamil Grosicki. Süper Lig’de daha önce Sivasspor forması giyen Polonyalı yıldız, 2014’ün Ocak ayında Rennes’e gitmiş. Oradan da Hull City’ye tam 9 milyon Euro’ya transfer olmuştu. İngiltere Championship ekibinde forma giyen Grosicki’nin mukavelesi sezon sonunda bitiyor.

19 maç, 6 gol, 2 asist

Dolayısıyla devre arasında Ada ekibinin yüksek bir bonservis isteme ihtimali oldukça düşük. Championship’te bu sezon 19 maça çıkan Grosicki, 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı. 31 yaşındaki futbolcu, Polonya Milli Takımı’nda ise kariyeri boyunca tam 73 maçta görev aldı. Trabzonspor Yönetimi, Grosicki ismini teknik direktör Ünal Karaman’a sorduktan sonra değerlendirmeye alacak. Maliyetiyle ilgili de detaylı bir çalışma yapılacak. (Fanatik)

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