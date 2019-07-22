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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.07.2019 - 20:55, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan golsüz prova

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Trabzonspor'dan golsüz prova

Trabzonspor, hazırlık maçında Haladas Szombathely takımı ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. lig ekiplerinde Szombathelyı Haladas ile golsüz berabere kaldı. 

Ünal Karaman gençleri oynattı

Teknik Direktör Ünal Karaman, sahaya tamamı gençlerden oluşan bir kadro sürdü. Karaman, kalede Arda’ya görev verirken, savunmanın sağında Serkan, solunda Abdurrahman, savunmanın göbeğinde Ahmet Baha ile Hüseyin Türkmen görev yaptı. Bordo-mavili takımın orta alanında Cafer Tosun, Behlül ve Kerem görev yaparken ileri uçta da Yusuf Sarı, Ahmet Eren ve Koray Kılınç görev aldı. 

Gurbetçiler ilgi gösterdi 

Trabzonspor’un ilk hazırlık maçına Avusturya ve çevre ülkelerde bulunan gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyerek maça gelen gurbetçiler de Trabzonsporlu futbolculara yoğun ilgi gösterdi. 
Hazırlık maçını kafileyle birlikte Avusturya’da bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar ile Viyana’da yaşayan Trabzonspor eski yöneticisi Hüseyin Tütüncü tribünden izledi. 

Trabzonspor yine direklere takıldı 

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 27 topu direkten dönen Trabzonspor, Macaristan ekibiyle oynadığı hazırlık maçında da üç topu direkten döndü. Geçtiğimiz sezon direklere takılan bordo-mavililerin sezonun ilk hazırlık maçında da direklere takılması maçı izlemeye gelen taraflarlar arasında da espriyle karşılandı. 

Stat: Meisl Grein 
Hakemler: Ziernwand, Schachner, Romaniuk 
Trabzonspor: Arda, Serkan, Ahmet Baha (Ahmet Canbaz dk. 63), Hüseyin, Abdurrahim, Cafer, Behlül (Murat Cem dk. 67), Yusuf Sarı (Avdijaj dk. 63), Kerem (Doğan Erdoğan dk. 67), Ahmet Eren (Andjusic dk. 67), Koray (Muhammet Akpınar dk. 63) 
Szombathelyı Haladas: Gyudjan (Rozsa dk. 46), Toth, Jansco, Nemeth, Holdampf, Predrag (Tamas dk. 46), Nemeth, Nyari (Medgyes dk. 46), Jagodics (Eszlatyi dk. 46), Gaal, Bence Kiss 

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