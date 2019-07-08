Trabzonspor'dan gece yarısı operasyonu: Donis Avdijaj... | Son dakika transfer haberleri
Trabzonspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Yeniden yapılanmaya giden ve kadrosunu gençleştiren bordo-mavili ekip dün gece geç saatlerde Kosova Milli Takımı oyuncusu Donis Avdijaj‘ı Trabzon'a getirdi.
Bordo-mavili ekip Kosova Milli Takımı oyuncusu Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak da oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor.
Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.
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