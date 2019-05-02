Trabzonspor'dan Galatasaray'a Sinan Gümüş çalımı!.
Galatasaray'la sezon sonu yollarını ayıracak olan Sinan Gümüş ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekibiyle masaya oturdu.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray'la sezon sonunda yollarını ayıracak Sinan Gümüş, Trabzonspor'la masaya oturdu.
Menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, bordo mavililerin önerdiği 2+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor.
Bonservisi elinde olan Sinan'a imza parası ödemeyecek Karadeniz ekibi, oyuncuya performansa dayalı artış gösteren bir teklif etti.
Düşünmek için süre isteyen Sinan, iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki yıldız, Cimbom ile 113 maça çıktı (5221 dakika), 32 gol atıp 16 da asist yaptı.
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