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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Sinan Gümüş çalımı!.

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a Sinan Gümüş çalımı!.

Galatasaray'la sezon sonu yollarını ayıracak olan Sinan Gümüş ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekibiyle masaya oturdu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray'la sezon sonunda yollarını ayıracak Sinan Gümüş, Trabzonspor'la masaya oturdu.

Menajeri aracılığıyla bir görüşme gerçekleştiren 25 yaşındaki futbolcu, bordo mavililerin önerdiği 2+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor.

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Bonservisi elinde olan Sinan'a imza parası ödemeyecek Karadeniz ekibi, oyuncuya performansa dayalı artış gösteren bir teklif etti.

Düşünmek için süre isteyen Sinan, iki kanatta ve forvette görev yapabiliyor. 1.79 boyundaki yıldız, Cimbom ile 113 maça çıktı (5221 dakika), 32 gol atıp 16 da asist yaptı.

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Trabzonspordan Galatasaraya Sinan Gümüş çalımı.

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