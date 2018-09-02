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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.09.2018 - 08:43, Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme! 'Artık...'

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Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme! 'Artık...'

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor, rakibi karşısında yeni stadında kazanma alışkanlığını sürdürdü. Maçtan sonra futbolcular kolbastı şov yaparken, resmi internet sitesi de Galatasaray'a, "Artık sarmıyor" mesajı gönderdi.

Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 3 lig maçını da kayıpsız geçti.

Sarı-kırmızılı takımı, 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başaran Karadeniz ekibi, bu akşam da 4-0 gibi farklı sonuçla sahadan ayrılarak 3'te 3 yaptı.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle ligde puanını da 7 ye yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Trabzonspordan Galatasaraya gönderme Artık...

ARTIK SARMIYOR
Trabzonspor sosyal medya hesabı maçtan sonra ortalığı sallayan bir paylaşım yaptı.

Futbolcular orta sahada kolbastı şov yaparken, skorborda ise "Artık sarmıyor" mesajı yazıldı. Bordo-mavililerin resmi hesabı bu anları twitter'dan "Artık sarmıyor" mesajıyla paylaştı.

GALATASARAY, 9 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra kaybetti.

Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk 3 haftasında da MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamlamıştı.

Ligde bu sezon ilk 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı.

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