Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme! 'Artık...'
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenen Trabzonspor, rakibi karşısında yeni stadında kazanma alışkanlığını sürdürdü. Maçtan sonra futbolcular kolbastı şov yaparken, resmi internet sitesi de Galatasaray'a, "Artık sarmıyor" mesajı gönderdi.
Bordo-mavililer, 18 Aralık 2016 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Stadı'nda rakibi karşısında 3 lig maçını da kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılı takımı, 2016-2017 sezonunda 2-0, 2017-2018 sezonunda da 2-1'lik sonuçla mağlup etmeyi başaran Karadeniz ekibi, bu akşam da 4-0 gibi farklı sonuçla sahadan ayrılarak 3'te 3 yaptı.
Trabzonspor, aldığı galibiyetle ligde puanını da 7 ye yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
ARTIK SARMIYOR
Trabzonspor sosyal medya hesabı maçtan sonra ortalığı sallayan bir paylaşım yaptı.
Futbolcular orta sahada kolbastı şov yaparken, skorborda ise "Artık sarmıyor" mesajı yazıldı. Bordo-mavililerin resmi hesabı bu anları twitter'dan "Artık sarmıyor" mesajıyla paylaştı.
GALATASARAY, 9 MAÇ ARADAN SONRA KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra kaybetti.
Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk 3 haftasında da MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamlamıştı.
Ligde bu sezon ilk 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, ilk puan kayıplarını Trabzon'da yaşadı.
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