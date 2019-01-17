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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
17.01.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Trabzonspor’dan flaş açıklama! Transfer yasağı...

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Trabzonspor’dan flaş açıklama! Transfer yasağı...

Trabzonspor Kulübü, transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağını bildirdi.

Kulübün açıklaması şöyle;

"San Lorenzo kulübünden transfer edilen Emmanuel Masın en geç 2017 yılının sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1.000.000-luk kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı kulüp FIFAya başvurmuştu. Söz konusu borç mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenirken FIFA, kulübümüze ilgili dosyadan dolayı transfer yasağı cezası vermiş, bu yasağı da 1 yıl süreyle askıya almıştı.

Gelinen süreçte ise, Milan Kulübünden 2017-2018 sezonunda toplam 11.000.000- Euro karşılığında transfer edilen ve ilk taksitleri de mevcut yönetim kurulumuz döneminde ödenen Jose Ernesto Sosa ile Juraj Kuckanın ikinci bonservis taksiti olan 2.200.000-nun ödenmemesi sonucunda söz konusu kulüp FIFAya başvurmuştur. FIFA, Milan Kulübünün başvurusu sonrasında askıda beklettiği transfer yasağını uygulamaya koymuştur. Geçtiğimiz hafta itibariyle Milan Kulübünün şikayetine konu olan 2.200.000-nun ödenmesine rağmen FIFA tarafından verilen bu karar kaldırılmamıştır.

Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CASa yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır."

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