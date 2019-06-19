Trabzonspor'dan Fıratcan ve Yusuf'un ardından iki transfer daha
Transferferde Fıratcan Üzüm ve Yusuf Sarı ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor bir yandan da altyapısına geleceğin yıldızlarını katmayı sürdürüyor.
Bordo mavililer kulüp Altınordu U19 takımının stoperi Atakan Gündüz (18) ve U17'den santrfor Salih Kavrazlı'yı (17) renklerine bağladı.
İki futbolcuyla anlaşan Karadeniz ekibi önümüzdeki günlerde iki oyuncuya da resmi imzayı attıracak.
Fıratcan Üzüm imza töreni...
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