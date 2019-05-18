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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.05.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Son dakika: Trabzonspor UEFA'nın kararını açıkladı!

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Son dakika: Trabzonspor UEFA'nın kararını açıkladı!

Trabzonspor, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından dün akşam itibari ile kulübe gönderilen karar ile ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü, Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşmasına uyulmadığı gerekçesi ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle CFCB Yargı Dairesine sevk edildi.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından dün akşam itibari ile kulübümüze gönderilen karar kulübümüz ile CFCB arasında Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşmasının sonuçlarını kapsamaktadır. Buna göre Mayıs 2016 döneminde yapılan sulh anlaşması gereğince; Mayıs 2016 döneminde 20 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 29,128 milyon EURO, Mayıs 2017 döneminde 10 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 20,471 milyon EURO ve Mayıs 2018 döneminde 5 milyon EURO denk hesap açığı verilmesi gerekirken 51,023 milyon Euro denk hesap açıkları gerçekleşmiş, taahhüt edilen tutarların üzerinde denk hesap açığı verilmiştir. Bu nedenlerden ötürü olması kulübümüz şartlı olarak disiplin yaptırımı önerisiyle CFCB Yargı Dairesine sevk edilmiştir. Aşağıda açıklanan şartların gerçekleşmesi halinde, sadece katılacağımız ilk UEFA turnuvası gelirlerimizin yüzde ellisine el konulması şartı ile turnuvalara katılmamıza karar verilmesi CFCB tarafından yargı dairesine önerilmiştir" denildi.

 

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MALİ KISITLAMA ŞART KOYULDU

Kulüpten yapılan açıklamadaki söz konusu şartlar ise şu şekilde belirtildi:

"Kamuoyunun da malumu olduğu üzere TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması. TFF'nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması. Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi. Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, önümüzdeki 2 sezon içerisinde katılım hakkı elde edeceğimiz UEFA turnuvalarının ilkinden ihraç edilmemiz önerilmiştir. İlgili kararda ayrıca, CFCB Yargı Dairesine kulübümüz hakkında yazılan yazıda yeni yönetim kurulunun yapmış olduğu; Futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması, altyapıya önem verilmesi, transfer harcamalarının sınırlandırılması ve azaltılması, transfer gelirlerinin arttırılması, sermaye artırımı gibi sıralanan olumu icraatlar da ayrıntılı olarak belirtilerek, Yargı Dairesinin karar aşamasında bu hususları dikkate alması CFCB tarafından önerilmiştir."

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Şartlar :

1- Kamuoyunun da malumu olduğu üzere TFF-BDDK ve Kulüpler Birliği ortaklığında yürütülen borç yapılandırma çalışmasının Haziran 2019 dönemi içerisinde sonuçlandırılmış olması.

2- TFF’nin mali izleme düzenlemelerini Haziran 2019 sonuna kadar sonuçlandırmış olması.

3- Kulübümüzün 31 Mayıs 2019 itibarı ile denk hesap sonucunun en fazla 5 milyon Euro açık vermesi.

Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmemesi halinde, önümüzdeki 2 sezon içerisinde katılım hakkı elde edeceğimiz UEFA turnuvalarının İLKİNDEN ihraç edilmemiz önerilmiştir.

İlgili kararda ayrıca, CFCB Yargı Dairesine kulübümüz hakkında yazılan yazıda yeni yönetim kurulunun yapmış olduğu;

- Futbolcu sözleşmelerinin maliyetlerinin ciddi oranda azaltılması

- Altyapıya önem verilmesi

- Transfer harcamalarının sınırlandırılması ve azaltılması

- Transfer gelirlerinin arttırılması

- Sermaye artırımı

gibi sıralanan olumlu icraatlar da ayrıntılı olarak belirtilerek, Yargı Dairesinin karar aşamasında bu hususları dikkate alması CFCB tarafından önerilmiştir.

Kulübümüz konu ile ilgili gerekli çalışmalara başlamış olup gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirecektir."

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Son dakika: Trabzonspor UEFAnın kararını açıkladı

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