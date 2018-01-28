Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye çelme

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Sosa), Olcay Şahan (Dk. 89 Rodallega), Burak Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla (Dk. 78 Soldado), Neustaedter, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Dirar, De Souza, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 64 Eljif Elmas), Alper Potuk, Chahechouhe (Dk. 62 Valbuena), Fernandao

Goller: Dk. 58 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 84 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Fernandao, Dk. 63 Isla, Dk. 84 De Souza (Fenerbahçe) Dk. 83 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)





MAÇIN GOL DAKİKALARI

58. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Abdülkadir Ömür'ün sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz, kafa vuruşuyla topu kaleci Volkan Demirel'in solundan filelere gönderdi: 1-0.

84. dakikada Fenerbahçe, beraberliği sağladı. Valbeuna'nın soldan kullandığı korner atışında, yakın mesafeden De Souza'nın kafa vuruşunda, top kaleci Onur Recep Kıvrak'ın üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

MEHMET EKİCİ 2 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe’de orta saha oyuncusu Mehmet Ekici sakatlığının ardından Trabzonspor maçıyla iki ay sonra yedek kulübesinde yer aldı. Ekici son olarak Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer alıp 79’uncu dakikada ise oyuna dahil olmuştu.



STADYUMA 15 DAKİKADA BİR OTOBÜS SEFERİ DÜZENLENDİ

Trabzonspor’un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşması öncesi bordo-mavili taraftarlar için şehir merkezinden ve ilçelerden Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na 15 dakikada bir otobüs seferi düzenlenerek ulaşım kolaylığı sağlandı.



TRABZONSPOR TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce doğu tribününde koreografi yapıldı. Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik deniz üzerinde giden ve üzerinde kaptan Onur Recep Kıvrak ile 2010-11 sezonu kadrosunun yer aldığı kadronun, taka ile o sezonun şampiyonluk kupasına doğru yelken açtığı an sahnelendi. Ayrıca tribünde, ‘Emek, yürek, alın teri.. Sene hep 2011” yazısına da yer verildi.





TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM

Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Bu karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulmasının ardından kısa sürede biletlerin tamamına yakınını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe karşısında tribünlerin tamamını doldurdu. Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşma öncesinde stadyum girişinde takımı coşkuyla karşılarken, ısınma sırasında ise futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral verdi.



TARAFTARLARDAN ASKER SELAMI

Maç öncesinde stadyumdaki dev ekrandan Afrin Operasyonu’na katılan Mehmetçiklere destek amaçlı sinevizyon gösterisi yapıldı. Bu sırada tribünlerde bulunan tüm bordo-mavili taraftarlar da asker selamı verdi, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ tezahüratlarında bulundu.



ZEYTİN DALI OPERASYONU’NA DESTEK

Trabzonsporlu futbolcular, Fenerbahçe maçı öncesi ısınmaya üzerlerine giydikleri ‘Zeytin Dalı operasyonu, o mübarek bayrak, işte bu bayrak’ yazılı beyaz t-shirtle çıktı. Tribünlerde ise ‘Bu millet size minnettardır. Selam olsun kınalı kuzulara’ pankartı yer aldı. Ayrıca iki takım futbolcuları da sahaya ‘Kalbimizle, dualarımızla Mehmetçiğin yanındayız’ yazılı pankartla çıktı.



U21’DE TRABZONSPOR GALİP

U21 Ligi’nin 19’uncu haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı 5-2 Trabzonspor kazandı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Cafer Tosun(2), Buğrahan Karslı, Burak Beder ve Tunahan Ergül kaydederken, Fenerbahçe’nin golleri Hüseyin ile Boris’ten geldi.