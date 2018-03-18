Trabzonspor'dan evinde gol şov!
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip Yeni Malatyaspor'un golünü atarken, ev sahibi Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 24. dakika penaltıdan Burak Yılmaz, 64. ve 66. dakikalarda Yusuf Yazıcı ve 86. dakikada Onazi kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42'ye yükselirken, Yeni Malatyaspor 34 puanda kaldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak (Dk. 31 Hubocan), Kucka, Onazi, Sosa (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 57 N'Doye), Burak Yılmaz
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar (Dk. 71 Gilberto), Doria, Cissokho, Mina, Aytaç Kara (Dk. 37 Rahman Buğra Çağıran), Murat Yıldırım, Azubuike, Adem Büyük, Boutaib (Dk. 80 Pereira)
Goller: Dk. 24 (Penaltıdan) Burak Yılmaz, Dk. 64 ve 66 Yusuf Yazıcı, Dk. 86 Onazi (Trabzonspor), Dk. 36 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Hubocan, Dk. 61 Onazi (Trabzonspor), Dk. 77 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
24. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelere gönderdi: 1-0
36. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Boutaib'in ceza yayı gerisinden şutunda savunmada Uğur Demirok'a çarpan top, kaleci Onur Recep Kıvrak'ı yanıltarak sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-1
64. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına sokulan Burak Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, sol ayağıyla yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan filelere yolladı: 2-1
66. dakikada N'Doye'un derinlemesine pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın yatarak yerden şutunda top filelere gitti: 3-1
86. dakikada Trabzonspor farkı 3'e yükseltti. Savunmada Murat Yıldırım'dan kaptığı top ile ceza alanına sokulan Onazi, yerden bir şutla topu kaleci Ertaç Özbir'in yanından filelere yolladı: 4-1
MAÇA BEKLENEN İLGİ GÖSTERİLMEDİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmının boş olduğu görülürken, maçı izlemeye gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara yaptıkları tezahüratlarla moral verdi. Bir grup Evkur Yeni Malatyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.
ÇALIMBAY KAZANAN 11'İNİ BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına son oynanan ve 3-1 kazanılan Teleset Mobilya Akhisarspor maçındaki 11'iyle çıktı. Onur, Pereira, Okay, Uğur, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Sosa, Yusuf ve Burak'ta oluşan ve kazanan 11'ini bozmayan deneyimli teknik adam, kart cezasını tamamlayan Hubocan ile sakatlığının ardından takıma geri dönen Abdülkadir'i kulübede oturttu.
ÇANAKKALE ZAFERİ İÇİN SAYGI DURUŞU
Karşılaşma öncesi 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümünde şehitler ve Mehmetçik için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından taraftarlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' tezahüratları attı.
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