Trabzonspor'dan eski futbolcusu Papy için taziye
Trabzonspor, kalp krizi sonucu vefat eden eski futbolcusu Faty Papy için taziye mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2009-2011 yıllarında kulübün formasını giyen 28 yaşındaki Burundili futbolcu Faty Papy'nin bir futbol müsabakası esnasında geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Papy'nin vefatından dolayı büyük üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun." ifadelerine yer verildi.
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