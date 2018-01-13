Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması! Başkan noktayı koydu...

Başkan Muharrem Usta, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorunlarının olmadığını, deneyimli forvet oyuncusunun da takımda mutlu olduğunu ifade ederek, “Hiçbir sorun yok. Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok teklif gelir. Bu durum gurur vericidir ancak Burak’la birlikte çıktığımız ve yürüyeceğimiz bir yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerdedir ve mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın. Burak Yılmaz, Türkiye’nin bir numaralı golcüsüdür” ifadelerini kullandı.

GİDERİM, DEMİŞTİ...

Burak Yılmaz bugün yaptığı açıklamada, "Teklifler aldığım doğru. Transferin gerçekleşmesi için yönetim, kulüp veya futbolcu için bir şeylerin belli olması gerek. Ya da kalmam için bazı şeylerin net olması gerekli. Transfer teklifi alan futbolcunun gitme ihtimali vardır." sözlerini sarf etti.