Trabzonspor'dan bir transfer daha!
Trabzonspor, Donisi Avdijaj ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya ;
2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret,
2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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