Trabzonspor'dan başarılı porva

Trabzonspor, Süper Lig'e verilen milli arada Katar’ın Al Sadd takımıyla hazırlık maçı yaptı. Abdullah Bin Khalifa Stadyumu'nda oynanan müsabakayı bordro-mavililer maçın 34. dakikasında Castillo’nun ve 54. dakikada Uğur Demirok’un attığı gollerle sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi, Al Sadd takımının golü ise Boualem Ahmad Khoukhi’den geldi.
Başkan taraftarların arasına girdi
Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, maçın oynandığı sırada kendisine ayrılan bölümden ayrılarak taraftarların arasına geldi. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının da izlediği müsabakada Usta, taraftarların ilgisiyle karşılaşırken bol bol fotoğraf çektirdi.
Tayyip Ebrar Cumhur sahada
Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ün ardından gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen 18 yaşındaki Tayyip Ebrar Cumhur maçın 75 dakikasında Sosa’nın yerine oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hazırlık müsabakasında şans verdiği oyuncu orta