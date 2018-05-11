Trabzonspor'dan Altınordu'ya tepki
Trabzonspor, Altınordu'nun bordo-mavililerin U14 takımıyla ilgili kullandığı ifadelerin sporun birleştirici ruhuna yakışmadığını belirtti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Spor Toto Gelişim Ligi 2. Grup’ta U14 takımımız, Altınordu ile dün oynadığı karşılaşmada 2-1 galip gelmiştir. Altınordu’nun resmi sitesinde maçın sonucu “Takımımız, Türkiye Finalleri ilk maçında Trabzonsporlu ağabeylerine 2-1 mağlup oldu” şeklinde verilmiştir. Öncelikle bu ifade sporun birleştirici ruhuna asla yakışmamaktadır. Görünen o ki Altınordu, sportif başarıyı esas almaktadır. Kulübümüzün ise oyuncu geliştirme merkezli bir politikası vardır. Haliyle bizim turnuvalara katılma amacımızı anlamalarını beklemiyoruz."
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